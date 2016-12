Ziua Europei serbată la Medgidia

Ca în fiecare an, ziua de 9 mai are triplă semnificație pentru România și anume Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliției Unite și Ziua Europei.Astăzi, 9 mai 2013 de Ziua Europei se împlinesc 63 de ani de când Robert Schuman, ministru de Externe al Franței, făcea publică celebra „Declarație" în care cerea punerea sub control comun a industriilor de război ale Franței și Germaniei, astfel încât niciunul dintre aceste state să nu se mai poată pregăti, în secret, de război. De la 1 noiembrie 1993, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, comunitatea se numește Uniunea Europeană, acest eveniment fiind considerat un moment fundamental în istoria Europei.Această zi a fost marcată și la Medgidia pe platoul din fața Casei de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu”, unde a avut loc ceremonia de arborare a drapelelor și de intonare a imnurilor României, Uniunii Europene și al Municipiului Medgidia interpretate in sunetul Fanfarei Municipale "Dan Spătaru".La acest eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, cetățeni ai orașului și elevi de liceu.