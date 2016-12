"Ziua comunei Peştera", un eveniment aşteptat de mii de constănţeni

"Ziua comunei Peștera", un eveniment așteptat de mii de constănțeni

Administrația publică din localitatea Peștera condusă de viceprimarul cu atribuții de primar Tudorel Grosu s-a pregătit și în acest an pentru a sărbători cum se cuvine „Ziua comunei” și pentru a întâmpina miile de oameni care vin din toate colțurile județului pentru a se distra pe „Valea Izvorului” din comuna Peștera. Petrecerea câmpenească este denumită generic „Sărbătoarea Florii de Salcâm“ și adună, an de an, la un loc tot mai mulți constănțeni.Evenimentul va avea loc, sâmbătă, 21 Mai, de la ora 15.00, când prezentatorii Romică Țociu și Cornel Palade vor da startul concertelor muzicale.La fel ca și în anii trecuți, pe scena amplasată special pe Valea Izvorului, vor urca nume sonore ale muzicii ușoare și populare românești și nu numai, cum ar fi: Loredana, Delia, Carla’s Dreams, Anișoara Puică, Ana Dabija, Ioana Căpraru, Mihaela Tabura, Lidia Bejenaru, Nicolae Ciubotaru, Nicu Mâță și Taraful lui Nicolae Botgros.De asemenea, administrația publică locală a pregătit pentru cei prezenți și diverse ateliere de prelucrare a fierului și pielii, dar și demonstrații de lupte daco-romane.„Sărbătoarea Florii de Salcâm” se va încheia cu un spectaculos foc de artificii.