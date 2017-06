Zilierii pot munci în domeniul creşterii animalelor până la 180 de zile pe an

Lege promulgată de Iohannis:

Zilierii pot munci în domeniul creșterii animalelor până la 180 de zile pe an

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, ieri, legea care prevede prelungirea perioadei în care se prestează muncă zilieră de la 90 la 180 de zile cumulate într-un an calendaristic pentru activitățile din domeniul creșterii animalelor. Astfel, șeful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.„Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum și activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate. În cazul acestora, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic”, se spune în textul legii.Legea mai prevede că trebuie să se plătească zilierului remunerația cuvenită prin orice mijloc de plată admis de lege la sfârșitul fiecărei zile.Plata remunerației poate fi realizată și cel mai târziu la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității, respectiv lunar, în situația în care angajarea depășeste 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier și beneficiar.