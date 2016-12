Zgonea: Suntem un model pentru combaterea corupției

1

mascarada continua

Noi model ? am uitat ca am fost impinsi de la spate de altii ca sa incepem ( firav ) sa anchetam marile ,,tunuri,,? nu americanii ne-au pus in brate dosarela Microsoft ca sa le continuam ,sau ca nemtii au ajuns pina la noi cu EADS-ul ca sa continuam ? DNA , serviciile si altii abilitati chiar nu au stiut ani de zile de toate astea si de altele? dupa ce s-a pornit tavalugul ( al denunturilor ) au inceput sa iasa la iveala personajele malefice implicate si, activitatea lor. Coruptie generalizata !!! rezultatul : valuri de arestari, valuri de condamnari cu suspendare ,valuri de eliberari dupa un timp neglijabil de detentie si nici un leu recuprat de la hoti.Vreau si eu sa fac 2-3 ani puscarie si apoi sa ramin cu citeva milioane de euro. Deci cu asemenea sentiinte complicitare si cu o atitudine ,,neputincioasa ,, a autoritatilor cred ca totul este o mascarada , praf in ochii oamenilor . Mereu trebuie sa se intimple ceva grav ca sa inceapa unii (care iau bani ) sa-si faca datoria.