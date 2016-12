Zgonea cere parlamentarilor să nu se jignească în campanie

Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a declarat, ieri, că, în perioada campaniei electorale pentru europarlamenatre, nu își dorește ca Parlamentul României să fie un generator de limbaj violent, precizând că le-a cerut colegilor parlamentari să nu se jignească până pe 25 mai.„Este o perioadă foarte sensibilă și nu doresc ca Parlamentul României să fie un generator de limbaj violent. Am cerut să păstrăm aceeași atitudine pe care am avut-o în Săptămâna Mare până pe 25 mai, cred că ar fi un lucru productiv și, dacă vreți, un pas înainte în evoluția societății românești, dacă am putea să reușim până pe 25 mai să nu ne jignim, fie în interiorul Parlamentului, fie afară, ca după aceea să venim aici pe la colțuri să ne întâlnim ca parlamentari să ne cerem scuze că nu știu ce a fost obligație de partid. Cred că reușesc acest lucru împreună cu liderii grupurilor parlamentare”, a spus Zgonea.El a făcut aceste precizări după ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților amintind că sâmbătă începe oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare.