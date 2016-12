,,Zestrea'' lui Chiru în bătălia cu Mazăre

Președintele PDL Constanța, Cristian Gigi Chiru, a anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, numărul de semnături colectatepe parcursul a două luni, în cadrul campaniei pentru demiterea primarului Radu Mazăre. Deși, la demararea inițiativei, Gigi Chiru planificase strângerea a 70.000 de semnături în doar o lună, pe parcursul lunilor septem-brie și octombrie, 53.865 de constănțeni au semnat împotriva primarului Radu Mazăre. Totuși, spune liderul PDL Constanța, acțiunea reprezintă un succes, explicând că, raportat la numărul actual de alegători invocat de Nicușor Constantinescu, cele aproximativ 54.000 de persoane ar însemna un procentaj de apro-ximativ 25%. „Dacă ne gândim la numărul de persoane care au participat la re-ferendum, adică 130.000, asta înseamnă un procent de aproxi-mativ 43%. Consider că acțiunea a fost un real succes. Știm că aceste 53.000 de persoane nu vor vota cu siguranță cu Radu Mazăre”, a declarat Chiru. Liderul democrat-liberal a declarat că a decis să transforme campania de demitere a primarului Radu Mazăre într-o campanie de schimbare a acestuia. Decizia este justificată de faptul că „alegerile din 2012 se apropie”, fapt pentru care organizarea unui tur de scrutin anticipat ar fi imposibilă. Potrivit spuselor lui Chiru, campania va fi reluată după perioada sărbătorilor de iarnă. „Dacă vom continua campania pentru demitere, ne vom afla în cele șase luni de dinaintea alegerilor în care nu poate fi demis din funcție primarul. De aceea, am decis să schimbăm campania de demitere, într-o campanie de strângere de semnături pentru schimbarea primarului. Trebuie să le dăm constănțenilor posibilitatea de a-și exprima opinia cu privire la actualul primar”, a declarat Chiru. Reamintim că, la începutul lunii septembrie, PDL Constanța a pornit o campanie pentru demiterea primarului Radu Mazăre. Democrat liberalii constănțeni, la inițiativa președintelui Cristian Gigi Chiru, au angajat două companii private, care au distribuit plicuri în fiecare cutie poștală a locuitorilor orașului. Aceștia au fost informați cu privire la campania desfășurată de PDL, iar 53.865 de persoane au trimis înapoi plicul cu semnătură pentru demiterea primarului. Chiru a explicat că au existat și plicuri în care i-au fost adresate injurii, venite „probabil de la oamenii lui Mazăre”. Totuși, cele mai multe dintre mesaje sunt despre atitudinea „rușinoasă” pe care Radu Mazăre o are față de oraș. Printre expeditori, se numără și Elena Jean, sora regretatului actor Jean Constantin, care afirmă: „Populația autohtonă a Constanței sau cei veniți în ultimii 60-70 de ani suferă în tăcere exhibiționismul și conduita rușinoasă a lui Radu Mazăre. Este total lipsit de moralitate și s-a menținut în toți acești ani prin manipularea vârstnicilor cu pensii modeste, oferindu-le de câteva ori pe an faimoasele pomeni din contribuțiile tuturor categoriilor de oameni din Constanța, devenit un oraș foarte murdar și în stare de paragină. În-tr-adevăr, el a îmbrăcat multe ipostaze și haine, toate dintre ele detestabile. Este un om care disprețuiește instituțiile culturale, școlile, parcurile, bibliotecile, Cazinoul etc. A fost și este o pacoste, o rușinoasă impostură”. Alți respondenți vorbesc despre „distrugerea Cazinoului”, „starea mizerabilă a trotuarelor”, despre „umilința pe care pensionarii o suportă pentru pachetele cu alimente” și despre multe alte probleme pe care le asociază cu mandatele de primar ale lui Radu Mazăre.