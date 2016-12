Zeci de persoane adăpostite la Primăria Hârşova după ce drumurile au fost închise

Zeci de persoane adăpostite la Primăria Hârșova după ce drumurile au fost închise

Mai multe persoane care au tranzitat orașul Hârșova au rămas blocate în localitate, după ce drumurile au fost închise din cauza zăpezii și a viscolului. În aceste împrejurări, reprezentanții administrației publice locale s-au mobilizat exemplar și i-au cazat pe călători în sediul primăriei, familiile cu copii fiind duse la spital.„La noi în oraș nu sunt probleme cu drumul. Am acționat rapid și am deszăpezit, am desfundat toate drumurile, dar sunt în continuare condiții de iarnă. În schimb, am întâmpinat probleme cu cei care au tranzitat localitatea. Din cauza ninsorilor abundente și a viscolului toate drumurile care leagă orașul de Constanța, Ialomița și Tulcea au fost închise. Problema este pe segmentele de drum Hârșova - Constanța, Hârșova - Tulcea și Hârșova - Ialomița. Pentru că drumurile sunt blocate, avem 71 de persoane în asemenea situație, care au rămas cu mașinile blocate. Coada de mașini se întinde pe aproximativ un kilometru”, a declarat primarul orașului Hârșova, Tudor Nădrag.El a precizat că întreaga echipă din primărie a luat măsuri urgente pentru a-i trata omenește pe cei care nu-și pot continua drumul.„Cele mai multe persoane au fost cazate la primărie, în sala de ședințe. Am făcut căldură, au primit ceaiuri și diverse gustări. Avem și patru persoane cu copii, iar aceștia au fost cazați la spital pentru o mai mare siguranță”, a mai adăugat edilul din Hârșova.El a menționat că a cerut autorităților ca atunci când se deschide un tronson să fie anunțat pentru a le spune oamenilor care doresc să plece.Tudor Nădrag a mai spus că în continuare condițiile meteorologice sunt nefavorabile, vântul spulberă zăpada, iar în afara localității sunt zone unde vizibilitatea este sub un metru. Totodată, șeful administrației din Hârșova a mai spus că, din experiența sa din anii trecuți, asemenea condiții durează cu aproximație cam două zile.