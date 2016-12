Zanfir Iorguş vine în ajutorul celor care nu au certificate de naştere

Zanfir Iorguș vine în ajutorul celor care nu au certificate de naștere

Cabinetul parlamentar al deputatului Zanfir Iorguș vine în sprijinul cetățenilor din municipiul Mangalia, care nu au reușit, până la această oră, să întocmească documentația necesară pentru întocmirea de certificate de naștere pentru copiii familiei. Astfel, zilnic, la cabinetul parlamentar, cetățenii pot beneficia de ajutor calificat pentru întoc-mirea acestor documente. Șeful de cabinet al deputatului Zanfir Iorguș, Dana Constantinescu, a declarat că, pentru întocmirea certificatului de naștere al minorului de până într-un an sunt necesare următoarele documente: certificatul medical constatator al nașterii, certificatul de naștere și actul de identitate al mamei și al declarantului (dacă nașterea nu este declarată de mamă), certificat de căsătorie, unde este cazul, precum și o declarație scrisă, semnată de ambii părinți în fața ofițerului de Stare Civilă, din care să rezulte numele de familie și prenumele copilului. În cazul în care minorul ce nu are certificat de naștere a depășit vârsta de un an, înregistrarea nașterii se face doar în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind încuviințarea înregistrării tardive, fiind necesare și actele menționate mai sus. Întreg ajutorul juridic este pus la dispoziție de cabinetul parlamentar al deputatului Zanfir Iorguș, programul de funcționare fiind zilnic, între 9.00 și 12.00.