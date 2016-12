Zanfir Iorguş: „Mangalia trebuie să scape de echipa Tusac. Deserveşte interesele şefilor de la Constanţa“

Zanfir Iorguș: „Mangalia trebuie să scape de echipa Tusac. Deservește interesele șefilor de la Constanța“

Candidatul PDL la Primăria Mangalia, Zanfir Iorguș, a anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă că nu are temeri cu privire la scrutinul electoral ce urmează, pentru că, spune el, oamenii din municipiu știu foarte bine „cât rău a putut să producă echipa lui Claudiu Tusac”. „Este nevoie de echipa noastră de profesioniști. Oamenii sunt conștienți că după patru ani sub administrația PSD cu Tusac și PNL cu Sorin Andrei și ceilalți, Mangalia este în cădere liberă. Toate problemele existente acolo la momentul actual au fost cauzate de lăcomia și reaua credință de care au dat dovadă acești indivizi mediocri. Au vândut toată Mangalia unui grup de interese din Constanța. Sunt simple marionete ale șefilor din Constanța. Agresivitatea acestei echipe în campania electorală este doar semnalul disperat al abdicării iminente. Trebuie să scăpam de acești oameni care nu asigură nicio perspectivă asupra Mangaliei”, a declarat Iorguș. Iorguș a menționat că stă bine în sondaje, cu mult peste contracandidații săi și a specificat că are susținere din partea mai multor organizații, precum și a unor candidați independenți. „Am susținerea UNPR, PNȚCD și chiar avem o colaborare cu cei de la PV. Ei își susțin candidatul, însă am discutat posibilitatea unei colaborări post-electorale. Am discutat despre acest aspect și cu Viorel Oleniuc. Vrem ca după alegeri să formăm o echipă numai din specialiști, care să provină din rândul tuturor partidelor care și-au dorit să-l înlăture pe Tusac de la Primăria Mangalia”, a explicat candidatul PDL. Cu privire la candidatura lui Iorguș, liderul UNPR, George Lipoveanu, a menționat: „Nu avem timp ca după patru ani de ceartă la Mangalia să luăm un începător pentru a-l instrui și pentru a-l învăța administrație. Iorguș este pregătit și are expe-riența necesară. Va da o notă de excepție administrației locale”. Declarațiile au fost făcute în contextul unei conferințe de presă organizată pentru anunțarea protocolului de colaborare între UNPR, PDL și PNȚCD Mangalia.