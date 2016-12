Zanfir Iorguş îi face plângere penală primarului Claudiu Tusac pentru calomnie

Zanfir Iorguș îi face plângere penală primarului Claudiu Tusac pentru calomnie

Deputatul Zanfir Iorguș a anunțat, ieri, că îi va face plângere penală primarului Mangaliei, Mihai Clau-diu Tusac, pentru calomnie, în urma unor declarații apărute în presa locală. „Așa a fost crescut (n.r. - Mihai Claudiu Tusac). Trăiește prin minciună, calomnie și scandal. M-a deranjat faptul că a mințit, susținând că eu am proprietăți în străinătate. Zilele următoare am să înregistrez plângerea și am să îi dau posibilitatea de a arăta toate proprietățile pe care le am eu în străinătate. Și, dacă le găsește, i le donez lui pe toate. Dar dacă nu le găsește, va trebui să plătească”, a declarat ferm Zanfir Iorguș. „Tusac cheltuiește banii pe tot felul de prostii. Iar când am organizat eu o dezbatere cu profesorii pentru a vedea care sunt proble-mele cu care se confruntă ei, s-a ofticat. M-am săturat de toate minciunile lui. Gata, ajunge! Și îi recomand să se apuce de treabă și să nu mai distrugă majoritățile. Să îi fie rușine pentru toate necazurile pe care le-a provocat orașului”, a spus răspicat deputatul. Fostul primar al Mangaliei, Zanfir Iorguș, a mai precizat că îi va cere actualului edil daune de 1 leu, o sumă simbolică, pentru a demonstra care este adevăratul caracter al lui Tusac.