Zanfir Iorguş face bilanţul Mangaliei la un an de la alegerile locale

Zanfir Iorguș face bilanțul Mangaliei la un an de la alegerile locale

Președintele Organizației PDL Mangalia, fostul deputat Zanfir Iorguș, a organizat, astăzi, o conferință de presă în care a prezentat bilanțul ultimului an de administrare USL la Mangalia.Iorguș a reamintit faptul că, în urmă cu un an a câștigat inițial funcția de primar al municipiului Mangalia însă, ulterior, scrutinul a fost anulat. El a spus că nu dorește să mai intre în amănunte privind acele alegeri deși consideră și acum că anularea lor a fost nedreaptă.În cadrul întâlnirii cu presa, Iorguș a atras atenția asupra a ceea ce s-a întâmplat în administrația publică locală pe parcursul unui an de mandat de când edil este Cristian Radu și a punctat faptul că lucrurile nu stau deloc bine și multe promisiuni din campania electorală au rămas simple promisiuni.„După cinci ani de administrare USL, patru ani cât la conducere s-a aflat Tusac de la PSD și un an de când este Cristian Radu de la PNL, așa zis independent, Primăria Municipiului Mangalia este în pragul falimentului. Primăria are, în momentul de față, peste 250 miliarde de lei datorii și în ultimul an a mai contractat un credit în valoare de aproximativ 200 miliarde de lei. În ultimul an, administrația condusă de Cristian Radu a mărit excesiv fiscalitatea în oraș deoarece a mărit taxele și impozitele locale atât la persoanele fizice cât și la cele juridice. A împovărat agenții economici cu taxe noi, cum ar fi taxa de liniște, taxa verde, taxa de promovare, taxe de tramă stradală”, a declarat Zanfir Iorguș. Mai multe detalii despre acest subiect aflați din ziarul Cuget Liber de mâine.