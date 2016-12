Zanfir Iorguş: „Cred că regionalizarea României este un lucru benefic“

1

Regionalizarea

Impartirea administrativa in judete este caracteristica perioadei interbelice si a fost schimbata de catre tancurile sovietice pentru a face loc orasului Stalin ( actual Brasov ) si am avut in 16 regiuni. Mai mult in 1964 s-a incercat sa se impuna de catre rusi comasarea celor 16 regiunu in 4 regiuni ( planul VALEV , iar dupa revolutie s-a reluat ideia in cadrul planului ONTARIO , dar cu 8 regiuni. Fiecare regiune va fi independenta administrativ si condusa de un GUVERNATOR. O regiune de interes economic din punct de vedere al resurselor solului si subsolului va fi alimentata cu fonduri straine si se va crea o formidabila multumire sociala cu un consum deosebit de ridicat. In faza a doua se opreste alimentarea cu bani si se produce insolventa regionala . In faza a treia se inlocuieste guvernatorul ales cu unul numit de catre creditor( vezi cuvantarea d-nei Merkel ). Din acest moment resursele la zi cat si cele din subsol revin la dispozitia creditorului. Deci reorganizarea teritoriala nu este altceva decat primul pas spre DEZMEMBRARE. Sustinerea ideii este de la un tradator de neam si tara.