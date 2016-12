Vreţi sau nu eutanasierea câinilor fără stăpân?

10

Eutanasierea cainilor maidanezi

De acord cu eutanasierea cainilor maidanezi. Sunt un pericol public, iar daca luam in consideratie si aspectul, mai putin cunoscut la noi, care se numeste "civilizatie" cred ca nu mai este nevoie de un alt comentariu. Iubesc animalele, am avut si am in continuare un animal in casa, dar am grije de el si-l tin sub supraveghere. Alexandru.