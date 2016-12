Vreţi să ajutaţi Constanţa să intre în Cartea Recordurilor? Învăţaţi să dansaţi Sirtaki!

5

mobilizare electorala

Cea care a scris articolul a postat o fotografie care nu are nici o legatura cu Comunitatea Elena. S-ar putea sa fie dansatori bulgari, ucrainiei,rusi,etc, in nici un caz greci. Nu mi se pare de bon ton sa-ti concurezi tara de unde zici ca iti tragi radacinile. Dlui. Antoniadis ,care nu cunoaste nci macar sumar limba greaca , nu poti sa-i ceri mai mult. Toata povesea cu aceasta mobilizare are un substrat electoral PMPist. Pretextul cu Cartea Recordurilor arata ca are o oarecare abilitatate politica in a manipula electoratul.Ideea cu hora nu e rea.Poate o promoveaza fagadau sau Bogdan Diaconu.