VREŢI PIAŢA TOMIS III SAU PARC ÎN TOATĂ ZONA? Constănţenii pot decide singuri

voi n-ati mai fost de mult la piata la tomis 3

In primul rand ca aproape tot ce se vinde in hala sunt produse de import. In afara de cartofi si muraturi, restu-s de import, ca s-o lamurim si cu produsele locale. Produse romanesti se vand intr-adevar pe langa piata, pe jos, la tarabe improvizate se desfasoara si aceasta activitate de subxistenta. Aspectul nu e placut, arata ca-n India, dar asta e realitatea. La tomis 3 ar trebui ras tot ce s-a construit in ultimii 25 de ani. Construita o piata noua, o parcare mare si interzis accesul masinilor in interiorul pietei.