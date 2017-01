"Vrem să venim în ajutorul celor care nu au o locuinţă"

Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici:

"Vrem să venim în ajutorul celor care nu au o locuință"

Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, continuă strategia de dezvoltare a localității pe care o conduce alături de consilierii locali cu care face echipă foarte bună.La fel ca la orice început de an, șefa administrației publice așteaptă să se voteze bugetul pe anul în curs deoarece are mai multe proiecte în beneficiul locuitorilor. Unele dintre acestea sunt la stadiul de proiecte pe hârtie care așteaptă să fie declarate eligibile și, implicit, să primească finanțare, altele sunt deja în lucru.În acest context, primarul comunei Grădina a spus că își dorește foarte mult să pună în practică un proiect pentru a veni în ajutorul familiilor fără locuințe și fără posibilități materiale.„Vrem să venim în ajutorul celor care nu au o locuință. Deocamdată, este un proiect doar pe hârtie, ne interesăm la proiectanți, specialiști, pentru a vedea care sunt costurile unei asemenea investiții. Practic, dorim să construim case sociale. Nu vreau să le denumesc case pentru tineri, vreau să le spun case sociale, în sensul să se poată încadra și persoanele care au peste 35 de ani. Mă refer aici la faptul că avem familii care au depășit vârsta de 35 de ani, au deja câte doi-trei copii și stau îngrămădiți pe la părinți în câte două camere. Aștept să văd ce presupune exact un asemenea proiect, la cât ar ajunge construcția unei asemenea case și atunci, în funcție de buget o să putem să stabilim și cam câte asemenea case o să putem construi”, a explicat primarul Gabriela Iacobici.Pe de altă parte, unele dintre proiectele începute anul trecut mai au puțin până ce vor fi terminate.„Așteptăm să vedem ce buget vom avea. Avem proiecte care se află deja în derulare și trebuie finalizate și mă refer la casa mortuară pe care am început-o, la Grădina, încă de anul trecut. Este construită clădirea, mai avem de executat lucrările de finisare interioare și exterioare după care va urma dotarea cu tot ceea ce trebuie în asemenea situații. Este o investiție din bugetul local care se ridică la 100.000 de euro. Tot un proiect asemănător avem și pentru satul Cheia. Ambele proiecte sunt importante pentru locuitori deoarece, la acest moment, nu avem așa ceva în comună, iar normele sociale o impun”, a explicat șefa adminis-trației din comuna Grădina.În altă ordine de idei, pentru că ieri a fost sărbătoare mare, iar biserica din satul Cheia poartă denumirea de Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, șefa administrației împreună cu preoții din localitate și credincioșii au sărbătorit hramul bisericii în cadrul unei agape frățești.