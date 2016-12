„Vrem să vedem contractele pentru deszăpezire“

1

vorbe degeaba

Preocuparea dlui Gheorghe este normala , dar nu se va realiza decat daca se va decide prin justitie verificarea acestor contracte . Dl deputat ar trebui sa prezinte in Parlament o situatie cu sumele cheltuite in ultimii 10 ani (de exemplu) la nivel national si cate utilaje moderne de deszapezire s-ar fi putut cumpara . Oricum, nimeni nu este interesat sa se actioneze ca in tari cu traditie ca Norvegia,Finlanda,Canada etc.Motivul ? Firmele afiliate partidelor n-ar mai putea incasa degeaba sume destinate sa-i imbogateasca pe politicianisti si clientela lor . Deszapezirea la Mangalia se face de catre firma lui Eduard Martin,parlamentar si fiu de prefect care a facut avere prin bancruta frauduloasa falimentand cca 30 de firme si prin combinatii mafiote .Trebuie umblat la cauze nu la efecte.Credem insa ca daca guvernarea PDL n-a reusit acest lucru nici USL nu va reusi pentru ca nimeni nu vrea asa ceva.