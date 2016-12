"Vrem să participăm la alegerile locale de anul viitor singuri, să avem candidaţi proprii"

Gabriel Oprea, la Constanța:

"Vrem să participăm la alegerile locale de anul viitor singuri, să avem candidați proprii"

Mai mulți membri de seamă din conducerea UNPR în frunte cu liderul Gabriel Oprea au fost prezenți, sâmbătă, la Constanța unde a avut loc reuniunea zonală a organizațiilor UNPR din regiunea II Sud-Est. În cadrul întâlnirii la care au participat și cei doi parlamentari constănțeni, deputatul Florin Gheorghe și senatorul Marian Vasiliev dar și președintele UNPR Constanța, George Lipoveanu, s-a analizat activitatea fiecăreia dintre organizațiile care formează regiunea. Totodată, s-a discutat despre activitatea parlamentară a partidului și despre proiectele UNPR pentru perioada 2015-2016, unul dintre acestea fiind mobilizarea astfel încât până la alegerile din 2016 partidul să ajungă la un milion de membri. Un alt obiectiv important vizat de UNPR este cel de a participa la alegerile locale de anul viitor cu candidați proprii.„Vrem să participăm la alegerile locale de anul viitor, singuri, fără nicio alianță, să avem candidați proprii”, a spus liderul UNPR, Gabriel Oprea.Printre altele, în conferința de presă organizată la Constanța, președintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat că UNPR și-a respectat angajamentele în guvernele Boc, Ungureanu și Ponta și este și un partener al președintelui Klaus Iohannis în privința proiectelor naționale inițiate de acesta.El a mai menționat că formațiunea politică pe care o reprezintă sprijină actualul guvern și își ține cuvântul dat, așa cum a și dovedit-o până în prezent, fiind vorba de un partid care face politică pentru interesul național. Pe de altă parte, Oprea nu a exclus posibilitatea ca Guvernul Ponta să cadă, pentru că teoretic se poate orice, subliniind că UNPR nu dă jos un guvern din care face parte.„Noi sprijinim guvernul. Dar teoretic, orice se poate, s-a demonstrat. Noi, UNPR, ne ținem cuvântul așa cum am făcut în toate guvernele. E o logică simplă și de bun simț, nu dai jos un guvern din care faci parte. Și, doi, sprijinim toate proiectele naționale ale președintelui României. Acum este domnul Klaus Iohannis. Am demonstrat, facem un partid de interes național, nu facem politică de aia pe Internet, de moment, facem politică pentru interese naționale și strategice, dacă UNPR se consideră un partid de interes național. Și cred că a demonstrat acest lucru”, a declarat Gabriel Oprea.La rândul său, vicepreședintele UNPR Eugen Nicolicea a spus că partidul are 56 de reprezentanți în Parlamentul României, ceea ce reprezintă 10%, susținând că toată lumea are nevoie de UNPR și întărind totodată ideea că partidul nu doboară guvernele din care face parte.Referitor la cooptarea de noi membri în UNPR, Gabriel Oprea a spus că aceștia sunt așteptați cu bucurie dacă aderă proiectului politic al partidului. Potrivit acestuia, seriozitatea UNPR a devenit un brand politic.„Despre acest proiect politic mulți au spus că este militarizat și prea disciplinat. Cred că oamenii asta vor, justiție, seriozitate și să-ți ții cuvântul. La început, acum 14 ani când am intrat în politică, m-au luat toți de fraier pentru că îmi țineam cuvântul. Pe termen scurt și mediu, probabil așa este. Pe termen lung, devine brand politic. Și care-mi sunt prieteni și care nu-mi sunt prieteni știu un singur lucru, că dacă bat palma cu cineva, mă țin de cuvânt. Așa face și acest proiect politic și de aceea are o anumită credibilitate, mai ridicată decât alte proiecte politice”, a precizat liderul UNPR Gabriel Oprea, adăugând că față de alte partide, UNPR are două principii, respectarea Constituției României și principiul competenței.