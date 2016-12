„Vrem să facem şcoli susţinute cu bani de la buget pentru învăţarea meşteşugurilor”

„Vrem să facem școli susținute cu bani de la buget pentru învățarea meșteșugurilor”

Autoritățile intenționează să înființeze, din 2014, școli susținute cu bani de la buget pentru învățarea meșteșugurilor, a anunțat astăzi, ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism, la deschiderea primei ediții a a Târgului Național pentru Artizanat și Meșteșuguri.„Sper ca anul viitor să putem avea mai multe pavilioane pentru acest târg, pentru că nu înseamnă mult să dai bani de la buget când aceștia ți se întorc, așa cum este cazul aici. Am mai lansat proiecte dragi mie, precum România promovată prin valori. Avem resurse, dar avem și oameni valoroși, extraordinar de talentați, de buni profesional. Orice popor, orice țară poate să își schimbe imaginea dacă demonstrează că are oameni valoroși și că are produse bune. Putem să scriem teancuri de strategii, putem să scriem oricâte hârtii, dar trebuie să demonstrăm practic. Trebuie să ne scoatem la suprafață valorile și trebuie să le promovăm', a precizat Maria Grapini, citată de Agerpres.