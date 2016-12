Vrem prostituate, dar legal!

Ministrul Muncii, Sebastian Lăzăroiu, a fost întrebat de jurnaliști dacă, în calitatea pe care o are acum, este de acord cu legalizarea prostituției iar el a răspuns că din sondajele pe care le-a urmărit reiese că mai mult de jumătate dintre români susțin legalizarea prostituției. „Eu am acces la sondajele de opinie și voi milita pentru legalizarea prostituției, am cam 50 și ceva la sută adepți. Deci în momentul ăsta, populația adultă a României este în favoarea legalizării prostituției”, a conchis fostul consilier prezidențial. Legea inițiată de deputatul PDL Silviu Prigoană privind legalizarea serviciilor sexuale plătite a fost respinsă de Senat, aflându-se în acest moment la Camera Deputaților, iar șansele pentru adoptarea ei sunt slabe. Pe 12 aprilie, comisia juridică a Camerei a întocmit un raport de respingere a inițiativei. În plen, pe data de 17 mai raportul de respingere a întrunit 133 de voturi favorabile, 104 abțineri și 27 voturi împotrivă, număr insuficient ca proiectul să fie respins, în condițiile în care se încadra la categoria legilor organice. Deputații urmează să dea săptămâna aceasta un nou vot pe acest raport, care a stat între timp la comisii.