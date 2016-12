„Vrem ca în fiecare reşedinţă de judeţ să fie câte o instituţie regională”

„Vrem ca în fiecare reședință de județ să fie câte o instituție regională”

Vicepremierul, ministrul Dezvoltării regionale și administrației publice, a declarat că viitoarele capitale ale regiunilor nu vor fi stabilite în funcție de care oraș e mai frumos, ci se dorește ca în fiecare actuală reședință de județ să fie câte o instituție regională."În ceea ce privește reședințele, a fost o mare dezbatere și probabil că mai este, unde va fi reședința din regiunea nu știu care. Și au început deja dispute, discuții la televizor, orașul meu e mai frumos, al tău e mai urât și așa mai departe. Nu așa vor fi stabilite reședințele de regiune. În schimb, noi am propus, am lansat o idee în dezbatere și a început să prindă adepți. Vrem ca într-o regiune să fie sediul administrativ unde va fi stabilit, în reședința unui județ actual, în schimb în fiecare reședință din fiecare județ din regiunea respectivă să fie stabilită o instituție regională - direcția regională financiară sau aici să fie reședința administrativă sau aici să fie reședința economică", a afirmat Dragnea, joi, la dezbaterea organizată de SAR la Reprezentanța Comisiei Europene.Potrivit Mediafax, el a arătat că "se lucrează" la acest model de distribuție a viitoarelor instituții regionale. "Să sperăm că va aduce mai multe beneficii, pentru că e important ca fiecare comunitate să aibă sentimentul că are posibilitatea să beneficieze de avantajele regionalizării", a menționat el.