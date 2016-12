"Vrem ca dezbaterea pe Codul Fiscal să aibă loc în Parlament"

2

O FEMEIE USOARA

Alinuta esti o femeie usoara si la propriu si la figurat , lasa barfele si treci la bucatarie , pune mana pe aspirator si fa curat lasa plimbarile , si tu si Blegu sunteti depasiti , ati votat banuiesc ca in urma unor dezbateri in parlament nu, pe seama Codului Fiscal si acum o dati la-ntors , vezi ca la alegeri o s-o iei din tri pe cea mai lunga !!!