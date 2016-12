Victor Ponta:

"Vreau să rămân premier până în 2016"

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că vrea să rămână în funcție până la alegerile din 2016 din respect pentru alegători dar și pentru a demonstra că poate să învețe din înfrângerea la prezidențiale.„Vreau să rămân prim-ministru până la alegerile din 2016 din noiembrie pentru că cei care ne-au votat în 2012 ne-au votat să nu ne jucăm cu funcțiile. În al doilea rând, ca să demonstrez că pot să învăț dintr-o înfrângere mai mult decât am învățat din toate victoriile anterioare, pot să învăț ce am greșit și ce trebuie să îndrept. Și mai există un argument: Am spus: «bun, mă retrag, plecăm de la guvernare dar eu am o responsabilitate față de mulți oameni» și întrebarea lor a fost «plecați și cine vine?». Mie mi s-ar fi părut că e o trădare din partea mea față de cei care ne-au votat în 2012 la locale, la parlamentare, cei care au votat la referendum, cei care au votat în 2014, pur și simplu să abandonez ca să vină cei pe care ei au vrut să-i dea afară de la guvernare”, a spus Ponta.El a adăugat că își dorește ca la finalul mandatului său în fruntea guvernului să nu i se poată reproșa că a tăiat pensii sau salarii.„Vreau să termin mandatul de cinci ani ca prim-ministru spunând că în perioada mea niciun leu din pensia cuiva nu s-a tăiat. La fel cu salariile, la fel cu locurile de muncă”, a precizat Ponta.