„Vreau să pun umărul la salvarea echipei Farul Constanţa“

Claudiu Iorga Palaz:

„Vreau să pun umărul la salvarea echipei Farul Constanța“

Candidatul UNPR la Primăria Constanța, Claudiu Iorga Palaz, a declarat în exclusivitate pentru Cuget Liber că are intenția de readuce glorie echipei FC Farul Constanța, ajutând clubul cu partea de finanțare și logistica de care acesta are nevoie.„Sunt singurul candidat constănțean și am atașament față de echipă“Palaz a menționat că a luat această decizie în urma unor discuții pe care le-a purtat cu su-porterii echipei. Palaz amintește că pe vre-mea când era prefect susținătorii echipei Farul Constanța i-au solicitat să se implice pentru a suplini lipsa de angajament de care dădea dovadă administrația Mazăre-Constantinescu.„În discuțiile pe care le-am avut cu suporterii, că de aici a pornit totul, de pe vremea când eram prefect, ei mi-au spus: «Domnule, avem niște probleme. Vă rugăm să ne ajutați!». Am luat în calcul să vedem ce aș putea face eu ca prefect. Am încercat să găsesc o variantă să susținem echipa Farul. Știți foarte bine că este susținută de o persoană, dar m-am gândit că este mult mai importantă implicarea autorității locale, respectiv a unui primar, decât cea a unei persoane fizice. Am început să port fel și fel de discuții pentru a găsi o modalitate de a sprijini echipa, însă nu am reușit să fac nimic concret pentru că nu aveam direct finanțele și logistica necesară de care beneficiază un primar. Nu am făcut promisiuni echipei, a fost o discuției pe care mi-am dorit să o port ca și constănțean, nu sunt microbist, dar sunt constănțean și sunt aproape de echipă. Chiar dacă nu ești pe stadion în mod curent, patriotismul local trebuie să existe. Nu ai cum să nu zâmbești atunci când echipa ta câștigă, atâta timp cât faci parte și ești de aici. De fapt, cred că sunt singurul candidat care este chiar din Constanța și nu avea cum să lipsească acest obiectiv din programul meu electoral”, a menționat Palaz.„Îi admir pe suporteri pentru dedicarea lor“Întrebat cum are de gând să pună clubul Farul pe picioare, Claudiu Palaz a menționat că va lăsa specialiștii să se ocupe de partea organizatorică, menționând că o bună parte din idei vor veni din partea suporterilor.„Nu este doar o promisiune. Dacă nu am putut să o fac atunci când ocupam funcția de prefect, o voi face cu siguranță ca primar. Am logistica necesară, mă gândesc să intrăm într-o discuție serioasă cu cel care are acum echipa. Deja am abordat subiectul. El se află actualmente la București, dar din ce am discutat telefonic mi-a spus că este de acord să punem umărul pentru salvarea echipei. Modul și gestionarea acestui subiect din punct de vedere al activității sportive trebuie făcută de specialiști. Nu pot să-mi dau eu cu părerea ca jurist sau ca lucrător în ad-ministrație, având pretenția că mă pricep și la fotbal. Eu știu că în România toată lumea se pricepe la politică și la fotbal, dar nu vreau să merg pe acest principiu. Nu mă pricep la fotbal, dar știu pe cine să contactez pentru a pune această echipă pe picioare și am determinarea necesară. Practic, voi sprijini financiar echipa și voi face tot ceea ce îmi va cere clubul să fac în calitate de primar pentru susținerea acestei echipe. Sunt dispus să depun tot efortul necesar pentru a aduce Farul acolo unde era înainte. Sunt convins că atât suporterii, cât și cei care s-au ocupat înainte au deja un plan pentru rezolvarea acestor probleme. (…) Am încredere în suporteri pentru că sunt convins că acțiunile lor sunt făcute din suflet și sunt total dezinteresate. Îi admir pentru dedicarea lor, indiferent că plouă, ninge sunt pe stadion alături de echipă și pentru asta merită toată admirația”, a declarat Claudiu Palaz.„Mazăre și Nicușor spalauă bani prin Fundația Sportului Constănțean“Palaz a menționat că actuala conducere atât a Primăriei Constanța, cât și cea a Consiliului Județean, ar fi putut să soluționeze problemele echipei dacă ar fi alocat măcar jumătate din sumele atribuite celorlalte sporturi.„De fapt, principala problemă care s-a pus este colaborarea dintre club și Primăria Constanța. Sunt și în țară mai multe primării care fac acest lucru, de ce să nu procedăm la fel și la Constanța. Știți foarte bine că s-au dus foarte multe sume de bani către celelalte sporturi: handbal fete 20 de miliarde, handbal băieți 60 de miliarde, baschet băieți 15 miliarde, rugby 30 de miliarde, iar la fotbal 0 lei alocați de actuala conducere atât a CJC-ului, cât și a Primăriei Constanța. Nu am nimic cu celelalte sporturi, dar eu cred că o repartiție echilibrată nu ar face altceva decât să ducă echipa Farul acolo unde îi este locul. Știți foarte bine cum spălau bani prin acea Fundație a Sportului Constănțean la care erau asociați Nicușor Costantinescu, Radu Măzăre și Sorin Strutinski. În ceea ce mă privește, exclud orice colaborare de acest gen, adică prin care să bag bani într-o fundație și nu am controlul absolut asupra sumelor de bani care sunt repartizate. Sunt dispus să semnez un parteneriat cu suporterii dacă va fi nevoie pentru a le arăta că sunt hotărât și că nu este doar o promisiune”, a declarat Palaz.