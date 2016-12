"Vreau să păstrăm în ţară cât mai mulţi dintre tinerii profesionişti"

George Vișan, candidat PSD:

"Vreau să păstrăm în țară cât mai mulți dintre tinerii profesioniști"

Social-democratul George Vișan, în vârstă de 42 de ani, candidează pentru un loc la Camera Deputaților pe lista PSD Constanța. Este căsătorit, are doi copii și, în momentul de față, se află la al treilea mandat de consilier local în cadrul Municipiului Constanța. A intrat în politică în urmă cu 13 ani, ulterior fiind ales lider al Organizației de Tineret a PSD Constanța. În ceea ce privește cariera profesională, de-a lungul anilor, a fost director la mai multe firme private, dar și de stat.- Parlamentul României are nevoie de oameni bine pregătiți, dar mai ales cu experiență pentru a amenda legile existente și pentru a iniția altele noi. Vreau să reducem birocrația, dar și să actualizăm cadrul legislativ din domeniul economic. Trebuie să simplificăm pachetul de raportări obligatorii și modul în care se administrează afacerile.Toate măsurile Partidului Social Democrat sunt menite să inducă o dinamică de business mai ales în zona clasei de mijloc, printr-o susținere reală oferită tinerilor antreprenori, start-up-urilor și firmelor cu impact regional care își plătesc cu greu taxele.- România are nevoie de un sistem de educație performant, care să pregătească forța de muncă și viitorii antreprenori de succes, pentru că numai așa vom avea o dezvoltare sănătoasă a economiei românești. Pentru constănțeni, turismul vine de cele mai multe ori pe primul loc în statisticile oficiale și de aceea susținem măsurile de stimulare a actorilor economici din acest sector, încurajarea investițiilor din domeniu și crearea de noi locuri de muncă bine plătite. Din poziția de director comercial al Administrației Porturilor Maritime Constanța am promovat la nivel regional și internațional interesele comunității portuare și am ajutat la atragerea de noi volume de marfă. Dezvoltarea portuară este proporțională cu evoluția pe orizontală a comunității economice locale. Trebuie să ne folosim potențialul geostrategic și descoperirile recente de zăcăminte de petrol și gaze din bazinul românesc al Mării Negre pentru a transforma Portul Constanta într-un hub energetic. Lucrăm deja la un proiect de lege care să promoveze forța de muncă locală prin impunerea specialiștilor români în cadrul proiectelor internaționale din domeniu. Cu suportul administrației publice locale, am creat o platformă de dialog pluridisciplinar între univer-sitate și mediul de afaceri. Vrem ca oferta educațională să răspundă nevoilor pieței forței de muncă, actuale și viitoare.- Vreau să păstrăm în țară cât mai mulți dintre tinerii profesioniști. Voi lupta pentru revenirea tinerilor plecați din România prin subvenționarea chiriei, garantarea unui fond de investiții, scutirea de impozit pentru o anumită perioadă de timp. Am studiat în străinătate și știu cât de greu este să te integrezi printre străini. Prin programul PRIMUL SALARIU, vom garanta un venit de încadrare de 2.500 lei brut în primii trei ani de muncă și vom subvenționa cu 50% din cheltuielile angajatorului pentru tinerii cu studii superioare, licențiați. Partidul Social Democrat intenționează să aloce 60 de milioane de euro pentru granturi menite să îi ajute pe tinerii proveniți din familiile sărace sau din centrele de plasament, să își înființeze o afacere. Firmele acestor tineri vor beneficia de statutul de unități protejate autorizate.