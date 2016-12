Victor Ponta:

"Vreau să conduc Guvernul până în 2016"

Premierul Victor Ponta a declarat că vrea să conducă Executivul până la finalul mandatului, în 2016, pentru că, în opinia sa, este o guvernare care are rezultate foarte bune și dacă „s-ar strica ar fi o prostie” pentru România, el adăugând totodată că nu îi este frică că PSD îl va trăda.„Vreau să conduc Guvernul până în 2016. Așa este proiectul nostru comun, așa am discutat și cu Liviu Dragnea, și cu Gabi Oprea, și cu Călin Popescu Tăriceanu, cu Daniel Constantin. Nimeni nu contestă că această guvernare chiar are rezultate foarte bune. Sunt alte scandaluri, personale, politice, dar toată lumea zice că guvernarea este bună, de ce s-o stricăm? Ar fi chiar o prostie, pentru România în ansamblu”, a spus Ponta.Cu toate acestea, premierul a reiterat faptul că este dispus să demisioneze „într-o secundă” dacă i se va cere aceasta de către coaliția aflată la guvernare, dar nu este dispus să o facă doar pentru că se „isterizează” copreședintele PNL, Alina Gorghiu.De asemenea, întrebat de academicianul Răzvan Teodorescu, invitat în emisiune, dacă se teme că PSD îl va trăda pentru că acest partid are „un spirit al trădărilor” care s-a văzut în cazul predecesorilor săi, Adrian Năstase și Mircea Geoană, Ponta a răspuns negativ.