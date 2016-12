Votul uninominal poate aduce în parlament şi candidaţi ai unor partide care nu trec pragul de 5%

Votul uninominal poate aduce în parlament și candidați ai unor partide care nu trec pragul de 5%

Modul în care vor fi împărțite mandatele de parlamentar și în care vor fi desemnați câștigătorii în fiecare colegiu reprezintă una dintre cele mai interesante probleme pe care le ridică votul uninominal. Există posibilitatea ca un candidat care s-a clasat pe locul întâi într-un colegiu să nu prindă loc în Parlament, în timp ce un alt candidat din același colegiu, situat pe locul doi sau chiar trei, să intre în Senat sau Camera Deputaților. În prima fază, se vor contabiliza la Biroul Electoral Central (BEC) voturile obținute de toți competitorii electorali și se calculează care sunt formațiunile politice care au trecut pragul de 5%. În cazul alianțelor, pragul este de 8%. În plus, se verifică dacă există vreun candidat independent care să fi câștigat un colegiu cu majoritate de 50% plus unu, pentru a obține direct mandatul. Apoi, BEC verifică dacă în cazul partidelor care nu au trecut pragul electoral există șase candidați la Cameră și trei la Senat care să fi obținut locul 1 în colegii. În caz că se înregistrează o astfel de situație, atunci se consideră că respectivul partid a trecut așa-zisul prag alternativ, iar cei 9 câștigători de colegii vor deveni automat deputați și senatori, respectivul partid urmând să fie reprezentat în Legislativ doar prin acești șase deputați și trei senatori. Alocarea directă a mandatelor Oficiile electorale din fiecare colegiu uninominal verifică dacă există candidați din cadrul partidelor parlamentare care au obținut sufragiile a 50% plus unu dintre alegătorii care au votat într-un colegiu. Candidații aflați în această situație devin automat parlamentari. Următoarea etapă vizează repartizarea proporțional uninominală a mandatelor. Această etapă se desfășoară la două niveluri, în circumscripție (județ, Municipiul București și Circumscripția pentru românii din străinătate) și la nivel național. Calcularea coeficientului electoral Astfel, la nivel de județ, biroul electoral de circumscripție calculează, în funcție de coeficientul electoral și de voturile primite de un partid în acea diviziune administrativ-teritorială, separat, câte mandate de deputat și câte mandate de senator se cuvin respectivului partid. Coeficientul electoral este specific fiecărei circumscripții. Biroul electoral de circumscripție stabilește, separat pentru Camera Deputaților și pentru Senat, coeficientul electoral al circumscripției electorale. Coeficientul se calculează prin împărțirea numărului total de voturi valabil exprimate pentru toți competitorii electorali care au trecut pragul electoral și pentru candidații independenți care au obținut majoritatea voturilor valabil exprimate în colegiul uninominal în care au candidat la numărul de deputați, respectiv de senatori, ce urmează să fie aleși în acea circumscripție electorală. Redistribuirea voturilor la nivel național Urmează redistribuirea națională. Se calculează într-o primă fază câte mandate au obținut partidele în cele două etape (la nivelul colegiilor uninominale și la nivelul fiecărei circumscripții electorale). În funcție de voturile primite de fiecare partid la nivel de țară se calculează câte mandate mai au dreptul la nivelul întregii țări; după ce se stabilește numărul de mandate la care mai are dreptul fiecare partid, se face, la nivelul fiecărui competitor electoral, un clasament, în ordine descrescătoare, al voturilor primite ale tuturor candidaților care nu au obținut vreun mandat în primele două etape. Pentru împărțirea mandatelor la nivelul județului, se fac două liste cu competitorii politici cărora li se cuvin mandate - o listă la nivel de circumscripție și una la nivel național, ambele în ordine descrescătoare, în funcție de „resturile” de voturi ale partidului la nivelul circumscripției, de „resturile“ de la nivelul țării și de numărul de mandate ce se cuvin acelei formațiuni politice. Mandatele vor fi atribuite, în ordine, candidaților din listă, fără cei în al căror colegiu s-a acordat deja mandat și, de asemenea, fără candidații care aparțin unor partide ale căror mandate din circumscripție au fost deja epuizate. În acest sens, din lista ordonată vor primi mandate cei mai bine clasați în limita mandatelor ce se cuvin partidului din care fac parte.