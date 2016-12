"Votez ca să nu emigrez", manifest anti-resemnare, un pas spre o Românie normală

„Au trecut 26 de ani de cand ne-am pus ultima dată speranța, cu adevărat, în România. 26 de ani de la o schimbare cu adevărat mare. De atunci, am învățat să renunțăm, să oftăm, să ne resemnăm. Am învățat să căutăm soluții pentru noi, nu pentru România. Am învățat să plecăm sau, pur și simplu, să nu mai fim interesați de România, să nu mai încercam să fim, cu adevărat, români. România ultimilor ani, votul este mai degrabă tăcere, abținere, resemnare. Am renunțat parcă să mai avem opinii, exprimate prin vot, prin acțiune. Le exprimăm oriunde altundeva, dar nu la urne! Pentru că am încetat să căutăm răspunsul la întrebarea DE CE SĂ VOTEZ!”, au transmis reprezentanții Step Ahead, un ONG care votează în fiecare zi pentru implicare activă și asttfel schimbarea devine o opțiune posibilă.#VotezCaSanuEmigrez este un manifest anti-resemnare, un pas înainte spre o Românie normală, o provocare lansată românilor, pentru România. Motivele care ne determină pe fiecare dintre noi să votăm sunt împărtășite pe platforma www.decesavotez.ro și pe pagina de facebook “De ce să votez?”.Personalități din toate domeniile s-au alăturat acestei intiațive și au împărtășit motivele pentru care votează, în speranța că îi vor inspira și pe ceilalți.Lucian Cojocaru, Dragoș Anastasiu, Adrian Bodea, Marius Ghenea, Dragoș Petrescu, Mălin Mălineanu, Alexandru Băduț, Sergiu Neguț , Mihnea Păcuraru, Adina Voiculescu Mocanu sunt numai câteva din numele sonore din business-ul românesc care contribuie la această campanie de conștientizare.Totodată, personalități din artă, jurnalism, publicitate, modă, medicină, educație, știință s-au alăturat inițiativei și le reamintesc românilor de ce este important să participe la vot, indiferent de opțiunea politică.„Merg la vot pentru o Românie mai bună, pentru copiii, dar și pentru părinții mei, pentru familie și pentru prieteni, dar și pentru toți românii, care merită o soartă mai bună. Dar ca să putem spera la o soartă mai bună, trebuie să facem ceva și nu doar să privim și să comentăm. Trebuie să continuăm acțiunea, cei care ne-am implicat și până acum, iar pentru cei care acum se gândesc la implicare civică, trebuie început de undeva, cu ceva, de ce nu cu acest vot din 11 decembrie, care poate să aducă o schimbare în bine. Putem acum vota pentru un alt mod de a face politică, pentru o mai bună guvernare, pentru normalitate și integritate”, spune Marius Ghenea.„Votez pentru familia mea, pentru toți prietenii și colegii mei, dar și pentru toți pacienții mei și ai spitalului pe care îl conduc. Și anual sunt peste 50.000 de pacienți care vin cu încredere la Institutul CC Iliescu, dar vin și cu speranța că în curând vom avea o clădire nouă, modernă, care să nu cadă la următorul mare cutremur. Poate așa nu vor mai emigra atâția medici și asistente medicale de care avem mai multă nevoie decât oricând în spitalele din România”, a transmis prof. dr. Șerban Bubenek.