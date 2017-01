Vosganian îi cere lui Antonescu să se întoarcă pentru a-l susţine pe Iohannis

Vosganian îi cere lui Antonescu să se întoarcă pentru a-l susține pe Iohannis

Vicepreședintele PNL Varujan Vosganian a declarat că fostul lider PNL Crin Antonescu trebuie ”să se întoarcă” între turul I și II al prezidențialelor, el transmițându-i acestuia că, dacă te-ai urcat pe scenă în 2009 cu Geoană, nu ai nicio justificare să refuzi să urci pe scenă cu Iohannis.”Nu știu dacă am toate elementele să prefigurez comportamentul lui (Crin Antonescu - n.r.). Începând din februarie, comportamentul lui s-a schimbat. Și, ca să fim siguri că rămâne același om dezinvolt și liber ca până în februarie, între turul I și turul II va trebui să se întoarcă”, a declarat, într-o conferință de presă la Oradea, vicepreședintele PNL Varujan Vosganian, răspunzând unei întrebări privind conduita fostului președinte al PNL Crin Antonescu în campania electorală, transmite corespondentul Mediafax.Vosganian a spus că îl invită ”politicos” pe Crin Antonescu ”să se întoarcă” alături de PNL, măcar de dragul faptului că a condus acest partid și a inițiat proiectul fuziunii PNL-PDL.”Eu nu vă dau un răspuns, ci adresez o invitație. Am avut mai multe discuții cu Crin Antonescu, mi s-a părut că el nu se acomodează din mers cu tipul de campanie al lui Klaus Iohannis. Dar asta era mai de mult. Nu am mai vorbit cu el de când a început campania. Eu cred că Antonescu, măcar de dragul anilor în care a condus PNL, de dragul proiectului pe care l-a inițiat, PNL-PDL, ar trebui să se întoarcă între turul I și turul II”, a spus Varujan Vosganian, adăugând că ”asta e partea politicoasă”.