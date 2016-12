„Voronin de Constanţa cenzurează presa“

Protest al Active Watch - Agenția de Monitorizare a Presei:

„Voronin de Constanța cenzurează presa“

Ştire online publicată Joi, 23 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Agenția de Monitorizare a Presei a adresat un protest președinților Mircea Geoană și Emil Boc, în calitatea lor de responsabili politici ai alianței de guvernare PSD - PC – PD-L, după ce jurnaliștii ziarului Ziua de Constanța au reclamat cenzura prin blocarea difuzării. „Societatea Conpress Group SRL, care a suspendat difuzarea, îi are ca acționari pe Radu Mazăre, primar, om de afaceri și președinte al PSD Constanța, și pe Nicușor Constantinescu, om de afaceri, președinte al Consiliului Județean Constanța și prim-vicepreședinte al PSD. Actul de cenzură se petrece în condițiile în care în ziar au fost publicate o serie de articole critice la adresa primarului și liderului PSD Radu Mazăre. Menționăm că Radu Mazăre recidivează în acte de acest gen. În anii în care PSD s-a mai aflat la guvernare, victime ale abuzurilor, cenzurii și intimidării au fost ediția de Constanța a Jurnalului Național, Evenimentul Zilei și Academia Cațavencu. Radu Mazăre a fost recent acuzat de Ziua de Constanța că a manipulat magistrați din Constanța pentru a obține, în 2008, o condamnare împotriva unei ziariste care a îndrăznit să-l critice - Feri Predescu. Considerăm asemenea situații ca incompatibile cu o țară membră a Uniunii Europene, care are la guvernare două partide care, prin numele lor, pretind că au ca principală preocupare promovarea democrației. Faptul că tolerați comportamentul primarului Radu Mazăre compromite grav această pretenție. Domnule Mircea Geoană, așteptăm o intervenție eficientă din partea PSD, care să repună în drepturi valorile democrate pe care partidul dumneavoastră le afișează. Domnule Emil Boc, așteptăm să folosiți toate pârghiile de care dispune o coaliție politică pentru a opri lanțul de atacuri împotriva libertății presei care se petrec netulburate, de ani de zile, în Constanța.” Comunicatul este semnat de ActiveWatch - Agenția de Monitorizare a Presei, membru al Rețelei Reporteri fără Frontiere, și este intitulat „Voronin de Constanța cenzurează presa”. „Cuget Liber” sprijină protestul colegilor jurnaliști de la Ziua de Constanța față de sabotarea difuzării acestui cotidian și se declară împotriva oricărei forme de cenzură și de manipulare a opiniei publice. Din păcate, cititorii noștri știu că „Republica Mazăre” există cu adevărat și are propriile instrumente media, deținute sau aflate sub influența clanului cu același nume. În special rețeaua de difuzare a presei, dezvoltată cu sprijinul neprecupețit al administrației controlate de PSD, sfidează concurența și oferă posibilitatea de a pune pumnul în gura presei libere.