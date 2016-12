"Vor pleca şi alţi primari din PSD"

Palaz și Vrabie îl atenționează pe Nicușor Constantinescu:

"Vor pleca și alți primari din PSD"

Se pare că tot mai mulți primari PSD se plâng de tratamentul dictatorial aplicat de președintele CJC, Nicușor Constantinescu, la nivelul partidului. Unul dintre aceștia este șeful administrației locale Peștera, Valentin Vrabie, care afirmă că, în cel mai scurt timp, rândurile PSD se vor cerne, iar mulți dintre primarii care s-au săturat de Nicușor vor da cărțile pe față și vor vorbi despre tratamentul la care au fost supuși în ultimii ani.„Nicușor nu s-a trezit încă din intersecția de la Capitol“Vrabie afirmă că, în următoarele două săptămâni, în Partidul Social Democrat se va face selecția între oamenii de valoare și slugarnicii lui Nicușor. Rugat să comenteze declarațiile primarului Nicolae Matei, care în urmă cu două zile anunța că există posibilitatea de a plecat din PSD din cauza lui Nicușor, Vrabie a replicat: „Nicolae Matei nu se înțelege cu Nicușor din aceleași motive ca și mine. În primul rând, nu acceptăm să fim slugarnici și să-l «pupăm în fund» pe Nicușor Constantinescu. Cu siguranță există și alți primari în această situație și vă spun că în maximum două-trei săptămâni se va face selecția în PSD Constanța între primarii care s-au săturat de el și cei care nu știu cum să mai facă să-i ridice osanalele. Un alt motiv pentru care nu mă înțeleg cu el este faptul că de fiecare dată îmi reproșa că sunt omul lui Palaz, în condițiile în care, la ultimele alegeri, am fost primarul care a adus cele mai multe voturi pentru PSD la nivel național. Am fost cel mai votat primar, iar el îmi spune că sunt omul lui Palaz. Sunt prieten din copilărie cu prefectul, ce să fac acum, să nu mai vorbesc cu el? După mintea lui Nicușor, odată ce ai intrat în PSD trebuie să-ți lași nevasta și copiii și să vii să-l slugărești pe el! Am intrat în politică, dar asta nu înseamnă că nu mai sunt om. El își dorește să ne pierdem această singură calitate a ființei noastre. Am tot sperat, chiar și în ceasul al doisprezecelea, că se va schimba ceva, dar probabil că Nicușor nu s-a trezit nici acum din intersecția de la Capitol. Din acest motiv, mă gândesc să plec și analizez din partea cărui partid să candidez”, a explicat primarul localității Peștera.„Circarul de Mazăre a subdezvoltat Constanța“Referitor la celălalt președinte al PSD Constanța, Radu Mazăre, primarul comunei Peștera afirmă: „Circarul de Mazăre acceptă balamucul acesta. Dacă el face circ la primărie, la fel procedează și la nivel de partid, permițându-i lui Nicușor să facă ce vrea. Împreună au contribuit la subdezvoltarea județului. Amintiți-vă că în momentul în care Mazăre a venit la primărie, Constanța era pe locul doi la nivel național, iar astăzi este mult mai jos, cu una dintre cele mai mari rate de șomaj din țară și cu investiții pe eoliene blocate”.„Sunt foarte mulți care îl reclamă pe Nicușor“Prefectul Claudiu Palaz este de părere că Matei și Vrabie vor fi urmați și de alți primari care vor spune adevărul despre felul în care sunt tratați de președintele Consiliului Județean.„Probabil că lui Matei i-a ajuns cuțitul la os. Nu este singurul primar din județ în această situație. Sunt foarte mulți care reclamă faptul că Nicușor se poartă în modul în care se poartă și sunt foarte mulți primari PSD pe care Nicușor consideră că îi are aproape, dar nu este așa de fapt. Majoritatea s-au săturat de dictatura lui, doar că Matei spune lucrurilor pe nume. Cel care a fost primul și a tras un semnal de alarmă asupra ceea ce face Nicușor cu primarii PSD a fost Valentin Vrabie. La fel ca și Matei, Vrabie a reclamat acțiunile lui Nicușor. Am convingerea că și alți primari vor face același lucru”, a declarat Palaz.Referitor la faptul că prefectul pare să fie cel mai recent măr al discordiei dintre Nicușor și Matei, Claudiu Palaz a menționat: „Am trăit să o aud și pe asta: un primar acuzat că a colaborat cu prefectul județului! Este normal să colaborăm pentru binele județului Constanța. Eu credeam că trăim în România și suntem în democrație”.