„Vom avea candidat la prezidenţiale şi cine va fi acela vom vedea”

„Vom avea candidat la prezidențiale și cine va fi acela vom vedea”

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că Uniunea va avea "mai mult ca sigur" un candidat la prezidențiale, însă decizia formală va fi luată în următoarea perioadă, cel târziu în august, menționând că personal nu are o ambiție în acest sens, dar va ține cont de părerile colegilor.Întrebat despre o candidatură a sa la prezidențiale, liderul UDMR a susținut, la "Gândul Live", că "o ambiție personală nu există", însă decizia finală va fi luată în conducerea Uniunii."Noi am discutat și urmează să mai discutăm. Marea majoritate a colegilor spun că trebuie să avem un candidat, în 1996 am început și de fiecare dată când au fost alegeri prezidențiale - 1996, 2000, 2004, 2009 - am avut candidat. Avem mai multe argumente pentru a pune un candidat decât pentru a nu pune un candidat în primul tur, dar decizia formală nu o vom lua în această lună, ci în iulie sau cel târziu în august. Cine va candida este o altă discuție, dar nu sunt legate cele două chestiuni. Candidat mai mult ca sigur că vom avea și cine va fi acel candidat vom vedea", a spus Kelemen Hunor.