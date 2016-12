Voievodatul Constanţa, după alegerile locale din 2012

1

ridicol

Toata noua harta adm. a Romaniei este o timpenie, dar "voievodatul" Constanta este ciresica de pe tort. Ce are bre, Vrancea si Buzau cu Cta? Da' Galati si Braila? De ce nu oti imparti teritoriul in vechile provincii geografice (cu tenta istorica), recunoscute ca atare de toti romanii si traditiile noastre? Oletnia (este intre Olt, Dunare ci Carpati ) Banat (intre Dunare, Mures, Oltenia si Serbia) Bihor (intre Mures, Tisa, Carpati si Ungaria) Ardealul de Sud(centrul Transilvaniei: jud. Brasov, Sibiu, Alba, Mures)Ardealul de Nord (Maramures, Salaj, Cluj, Bistrita) Moldova de Nord (Suceava, Botosani, Iasi, Neamt) Moldova de Sud (Bacau, Vrancea, Galati, Vaslui) Baragan (Braila, Buzau, Ialomita, Calarasi -pina la Mostistea) Dobrogea si Muntenia (Mostistea, Olt, Dunare, Carpati). Harghita si Covasna le anexati, sau nu, la Ardeal. Dar in nici un caz nu le dati Muresul, majoritar romanesc. Judetul era o unitate adm.teritoriala mica. Pe valea unui riu, initial. Nu puteti numi chestiile aste judet. Provincie, departament, prefectura... Parca ati fi loviti cu leuca in cap! Daca astea sunt provinciile noastre traditionale, ce vreti sa faceti?Cum vreti sa accepte populatia o structura nefireasca, artificiala? Apoi reformarea adm. se poate face si altfel: desfiintati inspectoratele pentru cultura (care nu fac nimic) si lasati treburile lor la patrimoniu, biblioteca judeteana si consilierii judeteni pe cultura. E mai simplu, mai ieftin si fara suprapuneri. Or mai fi si alte exemple. In fiecare domeniu. Altfel, puteti fi acuzati de tot felul de chestii. Inclusiv prostie si incapatinare!