Primarii liberali sunt resemnați

„Voi semna protocolul, dar în sufletul meu e altceva!“

Deși semnarea protocolului USL nu doar bate la ușa, ci deja a intrat în casă, membrii Uniunii Social Liberale urmând să se întâlnească în cursul zilei de astăzi pentru a oficializa documentele, primarii PNL încă nu au sufletul împăcat cu privire la înfrățirea cu PSD. Mulți dintre ei declară că vor participa la „cununia civilă” a USL ce va avea loc la Pavilionul Expozițional și vor semna acordul de colaborare, dar o vor face cu inimă rea. „Nu vom face în tocmai cum prevede protocolul“ Într-o astfel de situație se află și primarul comunei Oltina, Gheorghe Chirciu. Ca președinte al organizației PNL Oltina, Chirciu are obligativitatea de a se prezenta astăzi la semnarea protocolului, în caz contra riscând să fie sancționat și chiar exclus din partid. Primarul comunei Oltina declară că a primit invitația de participare la evenimentul de astăzi, a fost informat în legătură cu ora și locul și va merge la semnare, chiar dacă în sufletul său „este altceva”. „Am fost invitat, voi participa în calitate de primar și de președinte al organizației din Oltina și voi semna protocolul. Acum ce să vă zic?... în sufletul meu este altceva! În principiu semnez, dar nu vom face în tocmai cum prevede protocolul. Totuși, cu semnarea trebuie să ne conformăm”, a declarat Chirciu. În urmă cu fix o lună primarul comunei Oltina declara că nu este de acord cu semnarea protocolului deoarece, „când PSD o să-și vadă sacii în căruță, PNL va fi zero”. „Eu nu concep o astfel de alianță cu PSD. Cum să mă aliez cu ei când există oameni care nu vor vota niciodată cu PSD? Pe acei alegători i-am pierdut definitiv”, afirma Chirciu la începutul lunii februarie. „O să mă duc și neinvitat“ Se pare că Gheorghe Chirciu nu este singurul membru PNL care are de obiectat în privința protocolului. Primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan, oaia neagră a PNL, care a „îndrăznit” să critice deciziile președintelui Gheorghe Dragomir în cursul săptămânii trecute, declară că nu a primit niciun fel de invitație pentru evenimentul de astăzi. Totuși, Stan afirmă că va veni la Centrul Expozițional și fără invitație. În urmă cu câteva zile, primarul din Techirghiol declara cu privire la Uniunea Social Liberă că este o formațiune care pe viitor „va fi benefică PSD-ului”. De asemenea, Stan afirma că USL în Constanța nu va face decât să ducă PNL pe un traseu descendent. Referitor la declarațiile pe care le-a făcut cu privire la felul în care Dragomir conduce organizația județeană a PNL, Stan afirmă că are dreptul să-și spună părerea așa cum și președintele PNL Constanța îl are. „Sunt opiniile mele, am dreptul să mi le spun așa cum și domnul Dragomir are dreptul să și le spună pe ale sale”, a spus Adrian Stan. Membrii USL Constanța semnează protocolul la Pavilionul Expozițional Cei trei lideri ai Uniunii Social Liberale din Constanța au convenit asupra locului în care va fi semnat protocolul de colaborare la nivel județean. Semnarea acordului de colaborare va avea loc astăzi, ora 12:00, la Pavilionul Expozițional Constanța. La întrevedere vor participa președinții tuturor organizațiilor PSD, PNL și PC din județ.