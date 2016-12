"Voi face publică lista celor evacuaţi din cartierul Henri Coandă"

2

INTREBARE

Cand ai de gand stimate VICEPRIMAR sa faci PUBLICA lista celor care AU MINTIT pe proprie raspundere ca sa primeasca subventii ?????? Cand faci publice masurile luate pt recuperarea prejudiciului ????????????????, Cum intelegi sa recuperezi prejuciciile prescrise de la Mazare et company (de la aceasta gaura si de la alte gauri), ce masuri PRACTICE iei in Henri Coanda. Petrica are dreptate aici TREBUIE patrule, POST DE POLITIE SPECIAL, Cum intelegi sa te detasezi fata de echipa de trista amintire, echipa infractionala Mazare et company.