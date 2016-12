"Voi demisiona din funcţiile de conducere. Rămân funcţionar public"

Candidatul PNL, la Medgidia, Marian Odor:

"Voi demisiona din funcțiile de conducere. Rămân funcționar public"

Alegerile locale se apropie cu pași repezi, motiv pentru care, atât la nivel național cât și local, partidele politice au intrat în febra pregătirilor. La fel ca și în alte localități, și la Medgidia se ascut săbiile. Actualul edil, liberalul Marian Iordache, a anunțat deja că nu mai candidează pentru un nou mandat, el urmând să se afle pe lista consilierilor județeni. Mai mult, Marian Iordache a spus că îl va susține în competiție pe șeful Direcției Finanțelor Publice din Medgidia, Marian Odor, propunerea PNL pentru funcția de primar.„Domnul Odor este foarte cunoscut în Medgidia. Îl voi susține pentru a câștiga primăria. Stă foarte bine în preferințe și va crește în continuare. Mai sunt două luni până la alegeri. În schimb, domnul Vrabie a început să scadă de când lumea a aflat că domnul Odor, un om al locului respectat și apreciat, candidează”, a spus Marian Iordache.La rândul lui, liderul PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, s-a arătat foarte încântat de noua „achiziție”, cu atât mai mult cu cât, Marian Odor nu a mai făcut parte din niciun partid politic, neputând fi catalogat drept traseist.„Candidatura lui Marian Odor este bătută în cuie și câștigă, zilnic, teren. Candidatul nostru va câștiga la Medgidia. Stă bine în preferințele electoratului și crește pe zi ce trece. Nici nu are cum altfel, deoarece este un om cu o moralitate incontestabilă, un comportament impecabil și un om de excepție. Vom face și sondaj săptămâna viitoare pentru că vrem să știe cât mai multă lume din Medgidia ce decizie a luat”, a declarat președintele Organizației Județene a PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir.Pe de altă parte, liderul PNL Constanța a spus că, în momentul în care a decis să candideze la primărie, Marian Odor s-a suspendat din funcția de la Direcția Finanțelor Publice din Medgidia deoarece își dorește un singur mandat de primar, după care și-ar dori să se reîntoarcă la locul de muncă de la Finanțe, de unde vrea să iasă efectiv la pensie.„Nu și-a dat demisia, doar s-a suspendat. Așa este procedura. După patru ani, el se poate întoarce la Fisc încă un an. Suspendat fiind dintr-o funcție publică, te poți întoarce de unde ai plecat. Dumnealui mi-a spus că și-ar dori să iasă la pensie de la instituția unde a lucrat atâția ani. Până atunci, are ocazia să formeze un tânăr din Medgidia care să ducă mai departe proiectele municipiului”, a declarat președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir.Pe de altă parte, în cursa pentru Primăria Medgidia a intrat și candidatul independent Valentin Vrabie, care este cel mai bine plasat în sondaje, în momentul de față. Cu toate că legea nu-l obligă, el și-a dat demisia din funcția de primar al comunei Peștera, cu intenția de a-i da o lecție liberalului Marian Odor care doar s-a suspendat din funcție și nu a demisionat așa cum și-ar dori unele persoane.Prezent la Constanța, la sfârșitul săptămânii trecute, copreședintele PNL, Vasile Blaga, a fost chestionat în privința candidaților care lucrează la Finanțe și doar se suspendă din funcții, nu demisionează. „Vrei să fii om politic îți dai demisia. Nu poți fii cu fundul în două luntre”, a spus Blaga.În altă ordine de idei, Marian Odor a declarat, pentru „Cuget Liber”, că a luat la cunoștință cele transmise de Vasile Blaga și, dacă este nevoie, va demisiona din funcție.„Dacă așa trebuie, așa voi face, cu toate că legea nu obligă. Voi demisiona din toate funcțiile de conducere și voi rămâne un simplu funcționar public deoarece intenția mea este să ies la pensie de-acolo”, a spus Marian Odor.Cu alte cuvinte, în caz că Marian Odor va pierde alegerile se va putea întoarce la Direcția Finanțelor Publice Medgidia, însă nu pe funcția de conducere, ci ca simplu funcționar public.Revenind la candidaturile pentru alegerile din 5 iunie, și PSD și-a desemnat candidatul în persoana actualului viceprimar Luminița Vlădescu.