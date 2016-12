„Voi candida pentru un nou mandat“

Primarul localității Dumbrăveni, Gheorghe Cenușă, spune că s-a hotărât și va candida pentru un nou mandat la conducerea administrației locale. Acesta afirmă că va merge în cursa electorală fără a face un sondaj de opinie înainte pentru că, în opinia sa, nu are nevoie.„Nu am nevoie de sondaje, cine-i om și judecă îmi cunoaște realizările”, spune Cenușă.Întrebat dacă va fi candidatul unic al USL-ului la nivel local, Cenușă a explicat că organizația liberală din Dumbrăveni „nu este una con-solidată”, așa că, practic, va candida din partea PSD-ului.Primarul a menționat că are mai multe proiecte în desfășurare și are în vedere mai multe inițiative, pentru care va primi finanțare în mod cert.„Nu sunt genul de proiecte pentru care stai și aștepți finanțarea, dar aceasta nu mai vine. Am experiență în administrația locală și am depășit de mult condiția de naiv. Nu sunt un primar care cheltuiește banii pe proiecte, depune câte 10, dar nu primește finanțare pentru niciunul. Am în vedere numai inițiative care vor primi în mod cert sumele necesare realizării lor”, a explicat primarul.