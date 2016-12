„Voi candida la Preşedinţie cu sau fără susţinerea PSD“

„Voi candida la Președinție cu sau fără susținerea PSD“

Președintele PNL, Crin Antonescu, afirmă că va candida la alegerile prezidențiale indiferent dacă va avea sau nu susținerea PSD, subliniind că nu are motive să acuze că social-democrații nu vor respecta un angajament politic. „Avem un angajament politic. Nu e între noi, e între noi și alegători. Pornesc și am pornit totdeauna de la premisa bunei credințe, dar asta nu înseamnă că sunt naiv sau asta nu înseamnă că nu observ lucruri care se întâmplă în fiecare zi. Ceea ce dincolo de aceste observații, constatări, este însă mai important, și până la urmă definește și strategia, că eu atunci când am asumat această candidatură potențială am asumat-o în fața cetățenilor care mi-au dat votul. Eu n-am spus niciodată: cetățeni, am să candidez la Președinție, să mă susțineți pentru că pe mine mă susține PSD-ul. Nu. Că PSD va susține sau nu candidatura mea, e problema PSD. Problema mea este să candidez cu acele valori, cu acel proiect, cu acel program în sens mare pe care l-am angajat în fața cetățenilor”, a declarat Antonescu, întrebat despre even-tualitatea în care PSD nu îi va susține candidatura la alegerile prezidențiale din 2014.