„Voi candida la Preşedinţie“

Gâscanul prezidentiabil

Cine nu a vazut cum arata un gâscan ? Mai putini sunt cei care stiu cum decoleaza un gâscan.Celor care nu stiu,le spun ca gâscanul face mult zgomot inainte de a-si lua zborul.De exemplu,gâscanul meu de la tara are nevoie de toata ulita satului ca sa se ridice la doar un metru in zbor orizontal.Si toata treaba asta o face in aplauzele suratelor din cardul de gaste.O sarbatoare ! Uraa...zboara gâscanul.Sarbatoarea gâstelor este urmata de o intristare.De abia si-a lut zborul ca pasarea pica imediat in cioc.Asa face si gâscanul prezidentiabil Ponta. De doi ani de zile ne spune ca isi va lua zborul spre Cotroceni.Mircea Geoana s-a lansat in cursa pentru Cotroceni ca o racheta in trepte.A zburat numai o noapte.Si azi mai cad resturi din racheta lui Geoana.Viata dulce la ferma.Asta nu e nimic.Sa vedeti ce galagie face amicul gascanului, taurul municipal.