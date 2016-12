Vlad Voiculescu nu exclude intrarea în politică

Ştire online publicată Duminică, 11 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Sănătății nu exclude intrarea în politică. Vlad Voiculescu mărturisește că a primit oferte de la mai multe partide și că încă se gândește dacă acceptă sau nu, potrivit Digi24.ro.Vlad Voiculescu, ministru Sănătății: „Posibil este orice, după cum vă spuneam am avut discuții în acest sens, am fost onorat de ofertele primite. O decizie nu am luat încă.Când începi să construiești anumite lucruri, cu siguranță vrei să le vezi finalizate. Dacă mi-aș dori să fiu ministru și după această iarnă?! Nu în orice condiții!”