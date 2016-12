Vizită ministerială la Medgidia

Ministrul Industriei, Daniel Chițoiu, s-a aflat într-o scurtă vizită la Medgidia. Acesta s-a întâlnit cu primarul municipiului, Marian Iordache, viceprimarul Medgidiei, Sorin Țuțuianu, și cu oameni de afaceri din localitate, mici întreprinzători, reprezentanți ai principalelor societăți și consilieri locali. La Medgidia au sosit, pentru a participa la întrevederea cu ministrul și deputații Mihai Lupu și Gheorghe Dragomir. Edilul Marian Iordache a vorbit despre situația economică a Medgidiei, despre proiectele care au obținut finanțare, dar și despre cele care așteaptă de mult timp pe masa guvernului pentru a fi evaluate.„Am avut în ultima perioadă o relație tensionată cu guvernul, în sensul că am depus proiecte pentru care nu am primit finanțare, iar banii ajungeau cu precădere la primăriile de culoare portocalie. Am depus din 2010 un proiect de economie socială care încă se află în evaluare și, în ciuda faptului că nu am primit resurse financiare, dezvoltarea urbană este pe un drum bun. În curând, se va deschide prima carieră de marmură, vom avea un parc industrial ce va aduce noi locuri de muncă, vor începe lucrările la proiectul de reabilitare a parcurilor din oraș”, a spus primarul Marian Iordache.La rândul său, ministrul a precizat faptul că și-a propus ca prin intermediul unui reprezentant, să păstreze legătura cu administrațiile locale, pentru ca proiectele să ajungă mai ușor și să nu se mai aștepte luni în șir până ce acestea ajung pe masa ministrului. De asemenea, se are în vederea și stabilirea unei reprioritizări și a unor noi măsuri de natură administrativă.„Obiectivul meu este acela de a stabiliza economia românească, mai ales că, evoluția din ultimele luni nu a fost una bună, iar USL a înțeles că obiectivul major din perioada 2012-2016 este creșterea economică. Vreau de asemenea, să dezvoltăm parteneriatele dintre stat și mediul de afaceri privat și să asigurăm acces egal și condiții egale la depunerea de proiecte”, a spus ministru Daniel Chițoiu.Cei prezenți la întâlnirea cu ministrul au adresat întrebări privind subvențiile la apă caldă, reducerea TVA-ului, precum și despre alte măsuri de stimulare și ajutor pentru întreprinderi.