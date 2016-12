Viorel Munteanu este noul şef al Serviciului de Urbanism din Primăria Constanţa

1

Draga Fagadau

Sa va aveti ca fratii.Draga Viorel,Fagadau nu are nevoie de arhitecti adevarati.Daca nu are nevoie,construiti si voi ca Stefan cel Mare sau Radu Stefan cel Frumos(ala cu tichie rosie).Adica,aruncati cu buzduganul si acolo unde cade buzduganul ridicati o "manastire" cu 10 etaje,asa ca sa va pomeneasca oamenii.Daca nu aveti buzdugan,aruncati cu prastia si acolo unde cade bolovanul ardeti iarba.Nu conteaza ca dati cu bolovanul in geam la oameni.Asa spune legea.Afacerea asta este banoasa.Nu fiti lacomi,nu fiti magari,luati si voi 10.000 euro pe etaj,Ca legea va permite.C-m-aș pe meseria voastra de slugi la partid.