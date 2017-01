Viorel Hrebenciuc renunţă la şefia organizaţiei PSD Bacău

Viorel Hrebenciuc renunță la șefia organizației PSD Bacău

Actualul președinte al organizației PSD Bacău,, anunță că nu va mai candida pentru șefia filialei băcăuane la alegerile programate la începutul lunii aprilie.Potențiali înlocuitori la conducerea social-democraților băcăuani sunt doi tineri politicieni,, președintele Consiliului Județean și deputatul„Intenționez să nu îmi reînnoiesc mandatul de președinte al organizației, după 23 de ani în funcție. Nu este un motiv special, dar consider că sunt implicat în proiecte importante la nivelul Parlamentului și partidului, iar deplasările la Bacău îmi iau mult timp. Or, fără o prezență activă în zona de responsabilitate efectele nu pot fi benefice. În plus, candidați tineri din rândul social-democraților băcăuani s-au maturizat politic și pot decide, de acum, viitorul organizației. Am încredere în ei, indiferent de cine va fi ales”, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Viorel Hrebenciuc.