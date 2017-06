Viorel Cataramă vrea să spulbere ALDE, USR şi PMP de pe scena politică

2

CATARAM IN LUPTA CU CEI TREI ANTROPOFAGI

Nici acest Catarama nu este normal la cap . Ca sa para original , sa castige usor voturile necesare pentru a ajunge liderul unui partid muribund , actioneaza hotarat pentru desfiintarea fortelor de dreapta in loc sa declare ca vrea sa-i aduca pe antropofagi la Marele fost partid PNL . In lupta cu cei trei țânțari , in care nu stim daca va folosi bata sau insecticidul , Catarama nu spune nimic de lupta politica , fireasca si necesara care trebuie dusa impotriva PSD , inamicul politic principal . Declaratia lui Catarama contine marele adevar ca PNL n-a fost niciodata de dreapta ( cum nici PSD nu este de stanga ) si ca a fost a tuturor , declaratie care sprijina zicala ca politica este o curva . In realitate , PNL a fost amanta PSD si nu se va despati de acest partid nicodata , avand doar firme diferite care mascheaza politica lor mafiota si antidemocratica . Daca vrei sa construiesti un partid puternic nu o faci distrugand pe altii , ci atragandu-i in tabara ta , si ce este mai importand condamnand ferm trecutul care a dus partidul la dezastru . Scoate in evidenta meritele unora care au facut ceva pentru PNL , dar nu sufla o vorba de cei care au facut rau liberalismului ca de ex. Stolojan , Stoica si Antonescu . Catarama se lauda cu realizarile din trecut , uitand sa mentioneze ca este usor sa construiesti ceva , sa cuceresti ceva , dar foarte greu sa pastrezi ce ai cucerit . Declaratia de mai sus il descalifica . In fond , oricare dintre candidati va castiga , nu se va schimba nimic nimic in bine , nici in partid nici in țară .