VIDEO/Descinderi abuzive la Primăria Constănţenilor

10

Sa se duca dracu

In primul rand tin sa fac o comparatie intre cum a reactionat Chiru(calm si cumpatat) cand au intrat retardatii aia colo si cum a reactionat Mazare cant i-am intrat inspectorii in primarie (a tipat,a injurat si le-a vb agresiv)..asta asa ca se faca o diferenta.Eu personal pocnesc de nervi cand vad cata prostie se raspandeste in orasul asta.Dai-as un topor in cap distrusului ala de mazare