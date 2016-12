„Victoraş să stea liniştit, că PDL are o echipă şi ştim ce avem de făcut“

„Victoraș să stea liniștit, că PDL are o echipă și știm ce avem de făcut“

Vicepreședintele PDL, Gheorghe Fluture, a declarat ieri că îi transmite liderului PSD, Victor Ponta, „să stea liniștit, că PDL are o echipă” și „nu are nevoie de sfaturile unui copilot, care nu a știut să-și conducă propria mașină”. Flutur a făcut această precizare după ședința BPN al PDL. „Am un mesaj pentru PSD și Victor Ponta: am văzut că mai nou nu are timp să se ocupe de PSD, dar se ocupă de politicile de la noi din PDL și îi transmit lui Victoraș să stea liniștit că PDL are o echipă, suntem o echipă, știm ce avem de făcut, am câștigat toate alegerile de atunci, de când ne-am înființat din 2007 și nu avem nevoie de sfaturile unui copilot, care nu a știut să-și conducă propria mașină”, a precizat Flutur.