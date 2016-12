Victor Ponta, sfătuitor pentru PRU

România are nevoie de un partid naționalist care să nu fie extremist, a afirmat fostul premier Victor Ponta, menționând că în ceea ce privește Partidul România Unită, el doar a dat niște sfaturi liderului acestei formațiuni, Bogdan Diaconu.„Nu am încercat să-l fac gelos pe Liviu Dragnea cu o plecare la PRU, dar, pe partea de PRU, atât cât m-am implicat eu, în sensul că le-am dat niște sfaturi lui Bogdan Diaconu și celorlalți, nu ține de partea de conflict, ci ține de faptul că eu cred, că atunci când l-am sprijinit pe Călin Popescu Tăriceanu, că e nevoie de un partid liberal, că e nevoie în acest moment și nu există în România un partid naționalist, nu în sensul extremist. Există un electorat care se simte reprezentat nu de PSD, nu de PNL, nici măcar de ALDE, ci de un partid naționalist care să nu fie extremist. Dacă vreți, contribuția mea se reduce la ce am discutat cu Bogdan Diaconu, căruia i-am zis: Ai grijă că, dacă există o linie peste care treci, nimeni nu va vrea să aibă de-a face cu tine”, a declarat Victor Ponta, la un post de televiziune.El a subliniat că își dorește ca PSD să câștige alegerile parlamentare.„Îmi doresc foarte tare să câștige PSD alegerile, cu Liviu Dragnea președinte, așa cum vreau ca ALDE să intre în Parlament. Am vorbit cu Liviu Dragnea și mi-a zis chestia asta: Te pricepi, pui umărul la partea de economic-social. Ne-am comportat ca doi oameni maturi, nu ca doi copii, pentru că, atunci când răspunzi doar de tine, poți să-ți permiți să fii mai orgolios. Cred că amândoi am înțeles acest lucru și e foarte bine. Toți avem orgolii, e normal, dar partea de responsabilitate e mai importantă”, a adăugat fostul premier.