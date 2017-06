VICTOR PONTA, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

Victor Ponta a fost numit oficial în funcția de secretar general al Guvernului Grindeanu, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial.Acestuia i-a fost propusă funcția de către premierul Sorin Grindeanu, care a pierdut sprijinul politic al partidului și are, în acest moment, pe masă toate demisiile membrilor Cabinetului.Numirea lui Ponta în această funcție are ca motivație faptul că premierul Sorin Grindeanu are nevoie de o susținere, pentru a trece peste perioada dificilă în care miniștrii din Cabinet și-au depus demisiile.Cu câteva ore înainte, Victor Ponta scria pe Facebook că îl va sprijini pe Sorin Grindeanu cu orice risc, întrucât uneori în viață trebuie să faci ce simți că este bine, indiferent de consecințe:"Sunt momente în viață când trebuie să faci doar ceea ce simți că este corect și drept (fără să mai conteze dacă ești exclus din Partid, dacă te linșează o televiziune sau dacă pierzi sau câștigi suporteri)! Eu acum sunt convins că Dragnea face rău și României, și PSD și lui Grindeanu! Deci - îl sprijin cu orice risc"."Aici nu mai este vorba de vot, de Grindeanu sau de Ponta!!! Aici e vorba de faptul că s-a depășit orice limită civilizată de către Liviu Dragnea și că cineva trebuie să se opună - cu orice risc!", mai scria Victor Ponta pe Facebook, răspunzând unui comentariu.