Victor Ponta, salvat de colegii deputaţi. Premierul se ascunde sub imunitatea parlamentară

Victor Ponta, salvat de colegii deputați. Premierul se ascunde sub imunitatea parlamentară

Deputații au respins, ieri, în plenul Camerei, solicitarea DNA de avizare a urmăririi penale a premierului Victor Ponta, pentru conflict de interese, votul fiind 231 „pentru“ respingerea urmăririi penale și 120 „împotrivă“.Din totalul de 387 de deputați, la ședința de marți au fost prezenți 351, numărul voturilor valabil exprimate fiind același. Așadar, decizia Camerei Depu-taților a fost de respingere a începerii urmăririi penale pentru șeful Guvernului.La scut timp după anunțarea rezultatului, premierul Victor Ponta a declarat că votul din Parlament în cazul său este un rezultat normal.„Este un rezultat normal. Vreau și cred că Parlamentul și Guvernul au obligația de a respecta Constituția și de a-i apăra mai ales pe alții, pentru că alții, oameni simpli, nu au sprijinul pe care am avut eu ocazia să-l am. La asta trebuie să ne gândim de acum încolo”, a spus Ponta. De partea cealaltă, copreședintele PNL, Alina Gorghiu, a afirmat că premierul Victor Ponta „și-a comandat un vot în plenul Camerei Deputaților pentru a se face scăpat de justiție”.„Am văzut un premier laș, care își calcă propriile angajamente, care disprețuiește legea și îi disprețuiește pe români. În doar două zile, cu o viteză nemaiîntâlnită în cazul vreunui alt parlamentar, Victor Ponta și-a comandat un vot în plenul Camerei Deputaților pentru a se face scăpat de justiție. Din păcate, Victor Ponta e un cerșetor de imunitate și un politician fără demnitate. De azi înainte, oamenii pot vedea și mai clar că Victor Ponta e un premier bolnav de putere, care face orice pentru a rămâne în funcție”, a spus Alina Gorghiu.Totodată, în urma votului din plenul Camerei Deputaților, președintele Klaus Iohannis i-a cerut, din nou, demisia premierului Victor Ponta.Într-o declarație transmisă de Administrația Prezidențială la scurt timp de la votul din Camera Deputaților, președintele Iohannis spune că Parlamentul nu ar trebui să obstrucționeze actul de justiție și să se transforme într-un scut de protecție pentru Victor Ponta.Reacția ambasadelor Ambasadele Marii Britanii, SUA și Olandei în România au reacționat, ieri, la votul din Camera Deputaților în cazul lui Victor Ponta. Astfel, Ambasada Olandei la București a transmis că Olanda crede cu tărie că toți oamenii sunt egali în fața legii, apreciind că evoluțiile recente din Par-lament pun în lumină probleme mai largi legate de atitudinile față de justiție și corupție din România.Tot ieri, Ambasada SUA la București a transmis că „orice acuzații de încălcare a legii de către demnitari guvernamentali trebuie cercetate pe deplin și fără interferențe, iar legea trebuie să se aplice în mod egal în cazul tuturor”.De asemenea, Guvernul Marii Britanii a spus că recunoaște importanța luptei împotriva corupției în România și necesitatea ca instituțiile sistemului judiciar să poată acționa cu imparțialitate și în spiritul unei independențe depline.Victor Ponta este urmărit penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul Turceni - Rovinari, fapte pe care le-ar fi săvârșit în perioada în care era avocat. De asemenea, DNA a cerut Camerei Deputaților avizarea urmăririi penale pe numele premierului și pentru conflict de interese.