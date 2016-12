Victor Ponta: „România sprijină stabilitatea Moldovei”

România este profund interesată de păstrarea stabilității și integrității teritoriale a Moldovei în contextul crizei din Ucraina, a afirmat premierul Victor Ponta, aflat într-o scurtă escală la Chișinău. Omologul său moldovean, Iurie Leancă, a ținut să precizeze că granița statului vecin este bine păzită împotriva „elementelor subversive”.Aflat în drum spre Georgia, pentru o vizită oficială, premierul Victor Ponta s-a oprit la aeroportul din Chișinău, unde a avut o scurtă întrevedere cu omologul său moldovean, Iurie Leancă.El a precizat că a efectuat această oprire pentru a analiza, împreună cu premierul Republicii Moldova, stadiul proiectelor bilaterale, dar și pentru a discuta despre situația din Ucraina.„Am discutat împreună, bineînțeles, situația din Ucraina, pentru că suntem atât de aproape, și unii, și alții, de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Eu am spus tot timpul că, pe de-o parte, România, ca țară membră a UE și NATO, are poziții perfect consolidate și coordonate cu partenerii europeni și transatlantici, dar, știind foarte bine care sunt puterile României, toate eforturile noastre se îndreaptă spre Moldova, care, în noiembrie, a avut curajul să ia o decizie pe care am salutat-o cu toții, în sensul integrării europene și acest curaj și această viziune trebuie sprijinite cu toate puterile. Bucureștiul e mult mai aproape decât Bruxelles-ul”, a spus Ponta.Întrebat de jurnaliști cum va reacționa România dacă vor exista riscuri la adresa securității Republicii Moldova, premierul român a precizat că nu există astfel de riscuri și că nu dorește, diplomatic, să răspundă la astfel de întrebări, adăugând însă că România, ca toate țările membre UE și NATO, este profund interesată de păstrarea stabilității și integrității teritoriale a statului vecin.